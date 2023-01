Governador afastado do DF entregará celular à PF na segunda-feira

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregará seu telefone celular à Polícia Federal (PF) na segunda-feira (23) de manhã, “para mostrar sua irrestrita colaboração com as investigações” e “para que se cumpra na íntegra a decisão do ministro [do Supremo Tribunal Federal – STF] Alexandre de Moraes”. A informação é da defesa de Ibaneis.

Ontem (20), a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do governador afastado, no Palácio do Buriti, sede do governo local, e no antigo escritório de advocacia de Ibaneis.

“O governador estava fora de Brasília por ocasião da busca em sua residência, mas faz questão de que o seu telefone seja periciado, pois, como já dito, ele não tem nada a esconder e é o maior interessado na plena apuração dos fatos”, afirmou o advogado Cleber Lopes.

Ibaneis é investigado no inquérito aberto por Alexandre de Moraes, que também autorizou as buscas, para apurar a conduta das autoridades de segurança do Distrito Federal nos atos golpistas de 8 de janeiro, que resultaram na depredação das sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em Brasília. No dia 9 de janeiro, ele foi afastado do cargo pelo prazo de 90 dias.