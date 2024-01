Nunes diz que ficou chateado com a saída de Marta da prefeitura

Ex-prefeita deixou o cargo de secretária de Relações Internacionais no início de janeiro; prefeito diz que sua mulher chorou

Nunes (foto) demitiu Marta, em 10 de janeiro, da função de secretária de Relações Internacionais depois de ela aceitar ser vice na chapa de Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato à Prefeitura de SP Isadora de Leão Moreira/Gov. Estado de SP – 10.jan.2024

24.jan.2024 (quarta-feira)



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta 4ª feira (24.jan.2024) que ficou chateado com a saída de Marta Suplicy (sem partido) da Prefeitura de São Paulo. Ela ocupava o cargo de secretária de Relações Internacionais. Segundo o candidato à reeleição da capital, sua mulher chorou.

“Fiquei muito chateado. Minha esposa até chorou. A gente não esperava. Era um trabalho de 3 anos com uma relação de proximidade. Todas as estratégias nunca foram escondidas e sempre foram tratadas com muita transparência. Não seria verdadeiro se não dissesse que fiquei muito chateado”, disse em entrevista ao Uol.

Nunes demitiu Marta, em 10 de janeiro, depois de a ex-prefeita de São Paulo aceitar ser vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (Psol). As eleições municipais serão em outubro deste ano.

ELEIÇÕES 2024 A chapa do psolista com Marta deve concorrer contra Nunes nas eleições municipais. A cúpula do MDB minimizou a movimentação. A avaliação é que a presença de Marta diminui as chances de possíveis ataques contra Nunes.

Ao ser perguntado sobre quem preferiria enfrentar em um possível 2º turno, se Boulos ou a deputada federal Taba Amaral (PSB), Nunes disse que “não se escolhe adversário”. Tabata deve lançar sua candidatura à prefeitura paulista pelo PSB na 5ª feira (25.jan).

O atual prefeito disse que Boulos “é um pouco da desordem”, enquanto ele disse defender a “ordem e progresso”.

Com relação ao apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua candidatura, Nunes disse ser necessário reconhecer que Bolsonaro “é um grande líder”, e que a aliança entre centro e direita nas eleições de São Paulo será importante para derrotar Boulos.