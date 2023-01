Governador afirma que TCA será recuperado com ‘máxima brevidade’

Após o incêndio que atingiu a parte superior do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira (25), o governador Jerônimo Rodrigues determinou trabalho conjunto de diferentes órgãos estaduais e garantiu a recuperação do TCA com “máxima brevidade”.

“Sigo acompanhando de perto a atuação das forças estaduais, principalmente do Corpo de Bombeiros. O TCA é um patrimônio cultural do nosso estado e determinei que o Corpo de Bombeiros, secretarias de Cultura, Turismo e Casa Civil do Estado, junto com a direção do equipamento, trabalhem de forma conjunta e ágil para avaliar os danos causados pelo incêndio e para recuperar com máxima brevidade as estruturas danificadas. Da forma mais rápida e segura, o teatro será reaberto para seguir fortalecendo a nossa agenda cultural”, afirmou Jerônimo.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que aguarda o rescaldo da área atingida pelo fogo no TCA para fazer uma vistoria mais detalhada no local. As chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que agora atua no rescaldo.

Segundo vistoria preliminar, o fogo começou na cobertura do teatro, onde há execução de serviço e presença de material inflamável, a exemplo de fibras e resinas, que entrou em ignição.

A Codesal diz que splits funcionaram bem na parte inferior do prédio, resfriando a área, e contento o alastramento do incêndio. Nesse primeiro momento, não foi constatado que as estruturas tenham sido afetadas, acrescenta o órgão.