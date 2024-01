Viúva e filho de Chorão brigam na Justiça por direitos de banda

Divulgação

1 de 1 Imagem colorida do cantor Chorão tocando violão – Metrópoles – Foto: Divulgação Graziela Gonçalves e Alexandre Lima Abrão, viúva e filho de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., estão brigando na Justiça pelo direito de uso da marca Charlie Brown Jr.

Graziela, que detém 45% dos direitos de imagem e produtos da banda, alega que Alexandre estaria ignorando seus direitos de herdeira, ao registrar a marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), “fazendo-se passar por proprietário exclusivo”. A mulher ainda acusa Alexandre de ter fechado contratos para licenciamento de produtos em nome da banda, sem consultá-la.

Em sua defesa, Alexandre Lima Abrão afirma que a viúva distorce os fatos e age de má-fé. Ele também argumenta que, após a conclusão do inventário, descobriu que o pai não havia feito o registro da marca Charlie Brown Jr. Sendo assim, fez o registro da marca em seu nome, por desobrigação de incluir a viúva no requerimento.

Champignon e Chorão

Champignon e Chorão, do Charlie Brown Jr. Reprodução

Chorão Marginal Alado

Chorão Divulgação

Chorão Marginal Alado

Chorão Marginal Alado Divulgação

Chorão

Charlie Brown Jr. – Zóio De Lula, faz parte da lista das mais ouvidas nos anos 90 Divulgação

Segundo Leo Dias, o mérito do processo ainda não foi julgado, mas o juiz concedeu uma liminar em favor da causa de Graziela, ordenando que Alexandre faça a regularização da marca junto ao INPI.

“Independentemente de existência de registro prévio no INPI, ou não, é fato que os direitos de imagem foram partilhados entre as partes [no inventário], de modo que, a princípio, eventual registro de marca relativa à banda deve respeitar o quanto decidido na partilha”, afirmou o magistrado, a favor de Graziela.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?