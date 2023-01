Governador anuncia 20 novos gestores de órgãos da administração estadual

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, em live realizada nesta sexta-feira (6), 20 nomes que irão compor o segundo escalão de seu governo. A transmissão foi realizada ao vivo no canal do Governo do Estado no YouTube. Neste primeiro momento, somente metade dos novos dirigentes foram divulgados, os outros nomes serão anunciados na próxima semana.

O governador também ressaltou que, apesar dos nomes dos dirigentes terem sido indicados por partidos políticos, no final, a escolha é técnica. “É uma definição política, porque alguns desses cargos estão sendo sindicatos por partidos políticos, mas junto vem o currículo, que não é frio, a gente acompanha. Muitos desses nomes nós já conhecemos e que já passaram por outros órgãos”, pontuou.

Durante o anúncio, Jerônimo Rodrigues explicou que alguns gestores que já integravam as unidades foram mantidos. “O fato de trazer alguns nomes que estavam na era Rui para se manter em algumas ações é por conta da competência que essas pessoas demonstraram. A expectativa nossa é de que todos esses órgãos dêem continuidade ao que estava sendo feito, mas, também, trabalhar em novos projetos, para que na nossa linha de atuação possamos renovar”, afirmou.

Também na live, o governador anunciou o nome da nova dirigente para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), quem assume como diretora é Lucrécia Savernini Freitas. Segundo Jerônimo, o anúncio vem para demarcar um espaço na área da saúde, assim como vai acontecer na educação e segurança pública. “Trouxe esse hospital como referência pela grandeza e importância, e para dizer que vamos ficar de olho, não por desconfiança, mas para acompanhar de perto a gestão dos hospitais”, disse.

Jerônimo também falou da promessa de campanha na área da saúde: “Fomos muito cobrados sobre a regulação e isso será um foco da gente, para que possamos dar uma resposta para a população”, destacou.

Na última terça-feira (3), Jerônimo empossou os integrantes do primeiro escalão, composto por 25 secretários e secretárias estaduais e pela Procuradora Geral do Estado (PGE). Carlos Martins (PT), ex-secretário da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, deixou o primeiro escalão e passa a assumir a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

A lista do segundo escalão do governo conta com três mulheres e 17 homens. Veja os nomes:

Fundação de Cultura do Estado da Bahia (Funceb) – Diretora-geral Pitti Canella Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) – Diretor Flávio Silva Gonçalves continua no cargo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) – Diretor Handerson Leite Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) – Diretor Rodrigo Pimentel continua no cargo Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) – Presidente Rodrigo Hita continua no cargo Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) – Diretora Regina Afonso continua no cargo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Diretor Flávio Machado conti Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodeb) – Diretor-executivo José Rebouças Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) – Diretor-presidente Luiz Gavazza Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) – Diretor Tiago Venâncio segue no cargo Planserv – Coordenadora Socorro Brito Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) – Diretor Alexsandro Freitas Silva, conhecido como Alex Futuca, segue no cargo Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) – Superintendente José Acácio continua no cargo Superintendência Patrimonial (Supat) – Superintendente Hermerson Cardoso Guimarães Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) – Superintendente Heber Santana Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (Car) – Diretor-presidente Jeandro Laytynher Ribeiro, que terminou o mandato de Rui Costa (PT) como secretário de Desenvolvimento Rural Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) – Presidente José Trindade continua no cargo Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural – Superintendente Lanns Almeida Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT) – Superintendente Saulo Pontes Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) – Diretor Carlos Martins

Outros 20 nomes devem ser anunciados nos próximos dias, após avaliação dos últimos currículos apresentados para ocupação dos cargos.