Saiba como se inscrever em curso para tratorista em Teixeira de Freitas

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teixeira de Freitas (Senar) — com o apoio da Secretaria de Agricultura e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) — realizará o Curso de Tratorista Básico entre os dias 22 e 26 de maio.

Serão disponibilizados materiais didáticos e certificado de 40 horas pelo Senar, além de lanche e almoço no período da capacitação. Enquanto a parte teórica será ministrada no auditório da CEPLAC, a parte prática será executada no Parque de Exposições de Teixeira de Freitas.

Informações sobre a inscrição

Locais: CEPLAC – R. Manaus, nº 337, Bela Vista II / Secretaria de Agricultura – Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 5390, Santa Rita

Prazo: Até o dia 10 de abril, às 11 horas

