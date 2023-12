Governistas falam em regulação das redes após caso da “Choquei”

Jovem morreu aos 22 anos depois de alguns perfis no Instagram replicarem informações supostamente falsas; oposição critica menções ao PL das fake news

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida (foto), afirmou que a morte da jovem “guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais” e que casos como o de Jéssica envolvem, “talvez em maior proporção, questões de natureza política” Sérgio Lima/Poder360 – 29.ago.2023

PODER360 23.dez.2023 (sábado) – 19h11



Governistas se manifestaram neste sábado (23.dez.2023) sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo e voltaram a falar no PL (projeto de lei) das fake news (2.620 de 2020) e defender a regulação das plataformas digitais. A jovem de 22 anos morreu na 6ª feira (22.dez). Ela estava sendo citada em páginas de entretenimento nas redes sociais como suposto affair do humorista Whindersson Nunes, entretanto, ambos negaram. Em seu perfil no Instagram, Jéssica relatou ter recebido mensagens de ódio.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou em seu perfil no X (ex-Twitter) que a morte da jovem “guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais” e que casos como o de Jéssica envolvem, “talvez em maior proporção, questões de natureza política”, além de saúde mental. Ele afirmou ainda que a “regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório” e que “o resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento”.

“A irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos – alguns envolvidos na política institucional- nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável”, escreveu Almeida.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) questionou quantas mortes vão esperar para que as redes sociais sejam regulamentada e para começar a “responsabilização de usuários e das bigtechs”.

Ele afirma que políticos de “extrema-direita” não se importam com vidas e querem “engajar em cima de um caixão, do sofrimento de uma mãe, mas são contra o PL das Fake News e da responsabilização de todos que as publicam e das redes que as mantém”. Para o congressista, o grupo “está espalhando mentiras e usando politicamente a morte de uma jovem que foi vítima de fake news”.

Já o líder do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu (PT-PR), afirmou que o caso de Jéssica é “mais uma tragédia provocada pelas fake news e seus propagadores”. Ele disse que em 2024 é preciso avançar a tramitação do PL das fake news e que “isso deve ser prioridade” no início de 2024.

Oposição critica Congressistas que fazem oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram a postura dos governistas que mencionaram o PL das fake news ao se manifestarem sobre a morte de Jéssica Vitória.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) declarou: “A esquerda é tão nefasta e desumana que já usa novamente a morte de um inocente para tentar impor sua agenda de censura das redes”. Ela afirmou que o autor dos ataques deve ser responsabilizado e que “já existe lei para isso”.

Nikolas Ferreira (PL-MG), também deputado, disse que a “esquerda é doente” e “sobem em cima da morte de uma inocente para pautar censura e agenda política”. Mais cedo, o congressista havia dito que estava preparando uma representação ao MP (Ministério Público) contra a página de entretenimento “Choquei” e associou o perfil a Lula e à primeira-dama Janja Lula da Silva.

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) disse que o caso “não pode servir de estopim para regulação das redes”. Segundo ela, o projeto funcionará só contra a congressistas da oposição. “O que sempre defendi e defenderei é a justiça, mas nunca censura”, afirmou em seu perfil no X.

Entenda o caso Por meio de seu perfil no Instagram, Jéssica Vitória Canedo negou que os prints de mensagens que mostram um suposto envolvimento romântico entre ela e o humorista e foram compartilhados por páginas de entretenimento, como a “Choquei”, fossem verdadeiros. “Toda essa palhaçada envolvendo meu nome e do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça”, disse.

A “Choquei” apagou as publicações sobre o caso. Eis abaixo um dos posts:

Jéssica também relatou que recebeu mensagens de ódio e ameaças em seu perfil. “Vocês estão falando da minha aparência, da minha classe social, xingando minha família, ameaçando, me chamando de interesseira, me comparando com as ex’s dele”, disse ao pedir que as pessoas parassem de ir acessar o seu perfil.

Ela afirmou que as pessoas estavam “passando completamente dos limites” e disse que 2023 havia sido o ano mais “difícil” de sua vida e era grata por ter chegado em dezembro deste ano com vida.

Por fim, a jovem pediu para que as pessoas parassem e pensassem nas “consequências” do que estavam fazendo. “Vocês não sabem como está o psicológico de quem está recebendo os xingamentos e as ameaças”, disse.

A mãe de Jéssica, Inês Oliveira, também havia publicado no perfil da jovem um pedido para que os ataques e as “mentiras” parassem de ser compartilhadas.