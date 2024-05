Governo antecipa saque do Bolsa Família para vítimas de temporais no RS

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou a antecipação e facilitação do saque do Bolsa Família para beneficiários em cidades afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. Em virtude da situação de calamidade no Estado, o pagamento será unificado, permitindo que os beneficiários recebam no primeiro dia previsto no calendário, independentemente do final do NIS, que neste mês é 17 de maio.

Segundo o MDS, o saque do Bolsa Família poderá ser realizado sem cartão ou documento (para aqueles que perderam), mas é necessário apresentar uma Declaração Especial de Pagamento emitida pela prefeitura. Além disso, o ministério prorrogou o prazo para as famílias que precisam atualizar o cadastro.

O governo do Rio Grande do Sul solicitou recursos ao ministério para auxiliar a população afetada. A pasta informou que está em contato com a administração estadual para definir a assistência social aos municípios atingidos, incluindo a distribuição de cestas de alimentos.

Na tarde desta quinta-feira (2), parte da barragem da usina de geração de energia 14 de Julho, localizada em Cotiporã (RS), na Serra Gaúcha, rompeu. Especialistas alertam que o colapso poderá elevar o nível do Rio Taquari, colocando em risco cidades situadas abaixo do local do rompimento.

A Defesa Civil recomenda que os moradores de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado deixem as áreas de risco e busquem abrigos públicos ou locais seguros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros estão no estado para garantir que não faltarão recursos do governo federal para auxiliar a população e reconstruir os municípios atingidos por tempestades e enchentes.

