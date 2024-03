Governo anterior negou e abandonou a ciência, diz Nísia

Ministra da Saúde pediu 1 minuto de silêncio pelos mortos da pandemia durante inauguração do Memorial da Pandemia de covid-19

Na foto, a ministra da Saúde, Nísia Trindade Sérgio Lima/Poder360 – 07.mar.2024

Sarah Peres 11.mar.2024 (segunda-feira) – 10h27



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que “o abandono e a negação da ciência e da vida pelo governo” de Jair Bolsonaro (PL) impactou o Brasil durante a pandemia do coronavírus de forma “dramática”. A declaração foi dada na manhã desta 2ª feira (11.mar.2024), durante mesa de inauguração do Memorial da Pandemia de Covid-19.

“Esse é um momento de reflexão, mas também de um agir ligado ao esforço reflexivo para construirmos uma memória de um evento que denota muito mais do que o abandono, mas a negação da ciência e da vida pelo governo anterior”, afirmou.

Depois de sua fala na abertura do evento, realizado no Palácio do Itamaraty, no centro de Brasília, Nísia Trindade pediu 1 minuto de silêncio “em necessária referência a todas as vidas que perdemos na pandemia da covid-19”.

Eis os integrantes da mesa de abertura do Memorial Pandemia Covid-19:

Nísia Trindade – ministra da Saúde; Swedenberger Barbosa – secretário-executivo no Ministério da Saúde Márcia Rollemberg – secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura; Rosângela Dornelles – representante da Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19 Vida & Justiça; Fernanda Castro – presidente do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus); Claudia Maria de Melo – secretária de Saúde do Rio de Janeiro; Fernando Zasso Pigatto – presidente do conselho nacional de saúde; e Hisham Mohamad Hamida – presidente do conselho nacional de secretarias municipais de saúde. Leia mais:

