Governo anuncia edital para habilitar embarcações para pesca de tainha

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) anunciou nesta quarta-feira, 24, que lançará um edital de seleção de embarcações para a pesca de tainha para a temporada de 2024. O objetivo é credenciar e habilitar as embarcações que desejam operar nas regiões Sudeste e Sul do país, tendo em vista que a tainha é uma espécie de peixe muito valorizada na região e que há mais pessoas interessadas na pesca do que vagas disponíveis. A previsão é de que o edital seja publicado até o dia 1° de março. A temporada de pesca de tainha terá início em 15 de maio para o emalhe anilhado e em 1º de junho para o cerco.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O edital estabelecerá critérios para a seleção das embarcações, como tamanho, idade e equipamentos e, as que forem habilitadas, receberão uma autorização de pesca especial temporária para a captura de tainha. De acordo com o governo, a intenção é garantir uma gestão transparente e efetiva do recurso pesqueiro. O grupo de trabalho responsável é coordenado pela Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, por membros do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do ICMBio. Além disso, também participam pessoas ligadas ao Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região, Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado de São Paulo e Setor Produtivo Artesanal do Rio de Janeiro.

Publicada por Adrielle Farias

Leia também

Delegado Andrei Rodrigues aceita convite de Lewandowski para continuar à frente da Polícia Federal



Parlamentares pedem adiamento da Conae e apontam viés político e ideológico



*Reportagem produzida com auxílio de IA