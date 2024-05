Governo brasileiro repudia ataque israelense à cidade de Rafah

O governo brasileiro informou por meio de uma nota à imprensa nesta segunda-feira (6) que condena o início de operação das forças armadas de Israel contra a cidade de Rafah, na Faixa de Gaza. “Ao optar, com essa ação militar, por deliberadamente intensificar o conflito em área sabidamente de alta concentração da população civil de Gaza neste momento, o governo israelense, mostra, novamente, descaso pela observância aos princípios básicos dos direitos humanos e do direito humanitário, a despeito dos apelos da comunidade internacional, inclusive de seus aliados mais próximos”, disse o Itamaraty. Segundo o comunicado, a operação pode comprometer esforços de mediação e diálogo em curso.

A nota afirma, ainda, que o “Brasil reitera às instâncias de governança global responsáveis pela preservação da paz e da segurança mundial, em particular ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o pleito de que sejam superados a indiferença e o imobilismo que têm permitido o aprofundamento da catástrofe humanitária na Faixa de Gaza”.

“Ao exortar todas as partes à interrupção imediata da violência e ao engajamento em conversações que propiciem cessar-fogo e libertação dos reféns, o Brasil reafirma seu compromisso com a solução de dois Estados, com base nas fronteiras de 1967, única via capaz de oferecer paz duradoura para os povos de Israel e da Palestina, assim como para a região do Oriente Médio”, conclui o Ministério das Relações Exteriores.