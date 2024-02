Governo de São Paulo mobiliza mais de 300 policiais para reforçar segurança do Fórum do G20

O Governo de São Paulo mobilizou mais de 300 policiais militares e civis para realizar a segurança do Fórum do G20, evento que está sendo realizado ocorre entre esta quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29, na cidade de São Paulo, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. O policiamento no local foi intensificado e conta com auxílio do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) para garantir a segurança dos ministros da economia e presidentes de bancos centrais de pelo menos 19 países. Tropas especializadas em controle de multidões e apoio aéreo do Comando de Aviação, com os helicópteros Águia também permanecem nos arredores. Segundo a delegada Fernanda Herbellla, da Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista, responsável pela operação de segurança do G20, os agentes também realizam rondas nos hotéis oficiais do evento. O G20 reúne as princiapis economicas do mundo, além da União Europeia e da União Africana e, atualmente, desde dezembro de 2023, o Brasil é o presidente do grupo. Ele fica à frente até novembro deste ano, quando encerra seu mandado com a cúpula do chefe de Estado, no Rio de Janeiro.

