Governo de SC decreta luto de 3 dias após ataque a creche em Blumenau

O governo de Santa Catarina decretou luto de três dias após o ataque a creche Cantinho do Bom Pastor, na cidade de Blumenau, na manhã desta quarta-feira, 5. Em nota oficial, o governador Jorginho Mello lamentou o ataque e informou que o assassino já está preso. “É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso”, disse Mello em nota (na verdade, foram cinco feridos, segundo os Bombeiros e a Polícia Civil). Depois de invadir a unidade de ensino e atacar alunos e funcionários, o suspeito de 25 anos se entregou à Polícia Militar. O estado de saúde dos feridos é estável. Em nota, a Prefeitura de Blumenau também declarou luto de 30 dias após o ataque.

