Governo de SP libera mais de R$ 350 milhões em crédito para afetados por chuvas no litoral norte

O governo de São Paulo liberou duas linhas de créditos para auxiliar os afetados pelas fortes chuvas no litoral norte durante o feriado de Carnaval. Ao todo, são mais de R$ 350 milhões de recursos disponibilizados. A iniciativa beneficia microempreendedores, empresas, municípios e setor de Turismo. Para os microempreendedores, por exemplo, o Estado informou na noite desta quinta-feira, 23, que serão reservados até R$ 30 milhões em créditos de até R$ 21 mil, com carência de 180 dias para começar a quitação do financiamento e taxa zero. O governo espera que mais de mil pequenos negócios acessem essa modalidade. Já a Desenvolve SP, agência de fomento do governo de São Paulo, oferece apoio de até R$ 350 milhões a gestores públicos, micro e pequenos empresários das seis cidades paulistas – Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba – que se encontram em situação de calamidade em razão da incidência recorde de chuvas no litoral paulista. De acordo com a Desenvolve SP, com a “Linha Municípios Sustentáveis”, destinada a atender o setor público, os municípios já podem contar com R$ 200 milhões. As condições de financiamento têm taxa de 0,25% ao mês acrescida da Selic, com prazo de até 120 meses e carência máxima de 12 meses. Por outro lado, micro e pequenos empreendedores que tiveram os negócios prejudicados pelos temporais podem dispor de até R$ 150 milhões viabilizados por meio da linha de crédito digital. A modalidade prevê financiamento a partir de 0,57% ao mês acrescido da Selic, em até 60 meses, e com carência de 12 meses. Aquele que for gestor público ou empresário no litoral norte e foi atingido pelas fortes chuvas, pode entrar em contato pelo e-mail “[email protected]”.

