Governo de SP retoma operações da balsa Ilhabela-São Sebastião 

O governo de São Paulo autorizou no fim da tarde desta terça-feira, 21, a retomada nas operações da balsa na travessia Ilhabela-São Sebastião. Até a publicação desta matéria, o site da cidade informava que os motoristas estavam esperando cerca de 45 minutos para embarcar no transporte. A decisão acontece em meio ao retorno das chuvas no litoral norte. Às 12h50, as operações foram suspensas para a aceleração no fluxo de veículos na Rodovia Rio-Santos (SP-55) no sentido São Sebastião-São Paulo. Governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) já havia pedido para que os turistas deixassem o litoral norte imediatamente. “O ideal é que as pessoas que não são do litoral norte e têm interesse em se deslocar em direção à capital e outros pontos do Estado que comecem a fazer isso a partir de agora. É importante ter paciência apenas, porque temos alguns pontos que vamos operar em pistas simples em função de danos no pavimentos. Mas é importante que a gente aproveite a condição climática, porque a gente ainda tem alguma estabilidade”, disse o mandatário. Até o momento, as autoridades já registraram 48 mortos e somam mais de 40 desaparecidos após a tempestade do último final de semana.

