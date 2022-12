Governo de SP: saiba como será a posse de Tarcísio de Freitas

São Paulo – A cerimônia de posse do novo governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), carioca que debutou nas urnas desbancando uma hegemonia de 28 anos do PSDB no comando do estado, será dividida em dois atos que devem se estender por toda a manhã deste domingo (1/1).

Na primeira etapa, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Tarcísio e o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), serão oficialmente empossados pelo presidente da Casa, deputado Carlão Pignatari (PSDB).

Após a posse oficial, o novo governador e seu vice se dirigem ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde serão recebidos pelo atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que fará a transição de cargo. Em seguida, Tarcísio dará posse a 26 integrantes da sua equipe de governo, entre secretários, a procuradora-geral do Estado e o chefe da Casa Militar.

Símbolos de poderNo lugar de um adereço como é a faixa presidencial, há dois símbolos que marcam a entrega do comando do Estado ao novo chefe do Executivo. Na Assembleia Legislativa, governador e vice recebem uma réplica do Monumento às Bandeiras, obra de Victor Brecheret, que fica localizada na praça em frente ao Parque do Ibirapuera, próximo ao prédio da Alesp, na zona sul da capital.

Já na sede do governo paulista desde 1964, no bairro do Morumbi, também na zona sul, é feita a entrega das chaves do Palácio dos Bandeirantes, edifício do arquiteto Marcello Piacentini que também abriga a residência oficial do governador.

Cerimônia no LegislativoTarcísio e Ramuth devem chegar às 9h deste domingo na Alesp. Eles serão recebidos no hall monumental pelo presidente da Casa, Carlão Pignatari, chefes do cerimonial e da assessoria militar da Assembleia.

De lá, irão para o salão nobre, onde receberão a réplica do Monumento às Bandeiras. Depois, Tarcísio concederá uma entrevista para a TV Alesp, que fará a cobertura ao vivo, que pode ser vista em seu canal no Youtube.

O grupo seguirá para o plenário da Assembleia, onde Pignatari abrirá a sessão solene de posse do governador e seu vice. O Hino Nacional será tocado pela primeira vez neste momento da cerimônia.

Depois de um discurso do presidente da Alesp, Tarcísio será convidado a prestar o juramento constitucional. “Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado de São Paulo e observar as leis”, é a frase que ele deve pronunciar.

Depois do pronunciamento, Pignatari lerá o termo de posse e passará o documento para que Tarcísio o assine. Na sequência, Ramuth fará o mesmo juramento e também assinará seu termo de posse. Após ambos serão declarados empossados nos respectivos cargos, Tarcísio fará seu primeiro discurso como governador do estado.

Honras militaresA etapa seguinte é de honrarias militares pela tropa da Polícia Militar. Tarcísio passará em revista e a tropa lhe prestará continência, com saudações à bandeira. Depois, a tropa passará em desfile em honra ao novo governador, encerrando a posse na Alesp. A previsão é que o novo governador deixe o local por volta das 10h30.

Palácio dos BandeirantesA chegada de Tarcísio ao Palácio dos Bandeirantes está prevista para as 10h45, de acordo com a programação oficial. Lá, o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), e a primeira-dama, Luciana, receberão os novos “inquilinos” na porta da entrada principal do edifício.

A transmissão oficial do cargo se dá pela entrega do Pavilhão do Governador do Estado a Tarcísio. Terminado este ato, o novo governador e seu vice devem fazer uma pequena pausa no primeiro andar do prédio, antes da cerimônia de posse do secretariado, onde será executado o Hino Nacional pela segunda vez.

Governador, vice e suas respectivas mulheres vão compor a mesa com o chefe do poder Judiciário estadual, o desembargador Ricardo Anafe, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O primeiro secretário a tomar posse é o titular da Justiça, Fábio Prieto. Na sequência, os secretários serão convidados a assinar seus termos de posse.

Por volta das 12h30, terminada a assinatura dos termos de posse de todo o secretariado, Tarcísio irá para o hall nobre do Palácio, onde receberá os cumprimentos dos convidados. Ali, ele deve conceder uma breve entrevista coletiva, último ato da cerimônia.

Tarcísio já informou que não irá para Brasília na parte da tarde para acompanhar a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice, Geraldo Alckmin (PSB).