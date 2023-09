Governo de SP sanciona lei que obriga Defesa Civil a transmitir alertas na TV e rádio

O governo do Estado de São Paulo determinou que a Defesa Civil é obrigada a emitir alertas para desastres naturais na televisão e rádio. A lei foi promulgada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e publicada no Diário Oficial do Estado. A proposta surgiu em abril, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com texto de autoria de Bruno Zambelli (PL). Segundo a lei, os alertas de desastres naturais da Defesa Civil devem ser enviados imediatamente aos meios de comunicação para divulgação. O governador vetou dois trechos do projeto, o que previa que os repasses dos alertas seriam realizados pelos meios de comunicação da localidade onde o evento climático deve acontecer e o que determinava que a não comunicação ou a comunicação parcial dos alertas estariam sujeitas a possíveis sanções. Após as chuvas intensas no litoral de São Paulo no início do ano, o governo também prometeu a instalação de sirenes de alerta em áreas de risco. Segundo Tarcísio, a instalação dos equipamentos deve ocorrer até fevereiro do ano que vem

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto