Operação da PF contra Carlos Bolsonaro vira meme nas redes

Internautas falam que a corporação “atrapalhou o café da manhã” do vereador suspeito de envolvimento no caso da Abin

Internautas fizeram montagens do momento em que a PF teria chegado à casa de Carlos Bolsonaro Reprodução/X – 29.jan.2024

PODER360 29.jan.2024 (segunda-feira) – 10h33



A operação da PF (Polícia Federal) contra o vereador carioca Carlos Bolsonaro nesta 2ª feira (29.jan.2024) virou meme nas redes sociais. A corporação realiza busca e apreensões na casa e no gabinete do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para investigar a suposta espionagem ilegal feita pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante a gestão de Alexandre Ramagem (PL-RJ).

No X (antigo Twitter), internautas disseram que a PF “estragou o café da manhã de Carluxo”, como é chamado de forma pejorativa. O vereador também foi comparado ao personagem Tonho da Lula, da novela “Mulheres de Areia” (1993), da TV Globo.

Veja alguns memes sobre operação da PF em endereços de Carlos Bolsonaro:

