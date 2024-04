Governo do Estado sinaliza reajuste linear de 4% e abertura de diálogo para negociar perdas salariais, diz Fetrab

Foto: Divulgação

Reunião entre a Fetrab e o governo do Estado 18 de abril de 2024 | 18:02

Durante reunião entre a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab) com o secretário estadual de Relações Institucionais, Jonival Lucas, e com o superintendente de Recursos Humanos da Secretaria estadual da Administração, Adriano Tambone, o governo do Estado garantiu que irá conceder reajuste linear de 4% aos servidores públicos estaduais, sendo que 2% serão pagos em maio e os outros 2% em setembro. De acordo com a Fetrab, o governo afirmou também que mais de 30 mil servidores que ganham abaixo do salário mínimo receberão neste ano reajuste de 6,97%.

Ainda segundo a entidade sindical, o governo estadual se comprometeu em abrir um canal de diálogo e de negociação para discutir com a Fetrab, no período de maio até novembro, a elaboração de uma proposta de recomposição das perdas salariais, correspondente aos anos de 2025, 2026, e 2027. Na oportunidade, a Serin apresentou uma proposta de reajuste no valor do ticket-alimentação. Para servidores com carga de 30 horas, o ticket será de R$ 13,00 e para carga de 40 horas o valor será de R$ 20,00.

O diretor de comunicação da Fetrab, Reonei Menezes, destacou que, na reunião, a Serin assegurou que o governo do Estado firmou uma parceria com o Hospital Evangélico de Salvador para o Planserv realizar atendimento exclusivo dos servidores públicos que são associados à assistência de saúde.

“As entidades sindicais pediram para que o governo volte a contribuir com o Planserv com 4%, percentual que foi reduzido durante a gestão do ex-governador Rui Costa para 2%, e, atualmente, é pago 2,5%. A reunião, de uma forma geral, foi bastante produtiva e demonstrou que a gestão estadual está disposta a dialogar e a negociar com o funcionalismo público baiano”, pontuou Reonei Menezes.

O diretor da Fetrab e da CTB, Reginaldo Alves, salientou que “é importante a garantia do Planserv, de um projeto de moradia para o servidor público. É necessário mais concursos públicos e reestruturação das carreiras para garantir um importante plano de formação continuada. O servidor e o serviço público fortalecem o Estado democrático de direito. Por isso, precisamos urgentemente recompor as perdas que tivemos nos últimos anos”.

Comentários