Governo estende prazo para que estados se adaptem ao novo RG; veja o que muda

Órgãos expedidores de documento de identidade de todo o Brasil terão até 6 de novembro para se adequar aos novos padrões para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que irá substituir o Registro Geral (RG). O prazo foi publicado pelo Governo Federal no Diário Oficial da União de sexta-feira, 3, assim como as mudanças que devem ser implementadas. Uma delas é a de que o documento terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número de registro único, válido em todo o país. Na versão antiga, cada estado poderia emitir um novo número de registro para a mesma pessoa. Além disso, a Carteira de Identidade Nacional contará com duas versões, sendo uma física e outra digital, com checagem por QR Code. O documento também seguirá padrões internacionais de identificação, com o mesmo código eletrônico utilizado atualmente em passaportes. Dessa forma, ele também poderá ser utilizado em viagens ao exterior. O governo ainda não informou como os usuários poderão solicitar a emissão do novo RG, mas indicou que a primeira versão será gratuita, assim como a renovação a cada dez anos.

Leia também

Receita Federal anuncia que quem optar pela restituição do IR por Pix terá prioridade



Menos documentos: Nova ‘Lei do CPF’ define identificador único para os brasileiros