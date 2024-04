Governo exonera primo de Lira de superintendência do Incra em Alagoas após pressão do MST

O governo exonerou Wilson César de Lira Santos do cargo de superintendente regional do Incra em Alagoas, nesta terça-feira (16). Wilson César é primo de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça (16), mas o ministro Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, já havia informado Arthur Lira sobre a decisão na semana passada, destacando a situação política insustentável. Durante uma reunião com Lira, Teixeira mostrou uma carta de movimentos sociais que se opunham à permanência de Santos no cargo. O substituto de Santos é José Ubiratan Rezende Santana, que assumirá o cargo até que um novo superintendente seja escolhido por Lira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O MST vinha solicitando a substituição de Santos desde o início do governo Lula. Com a articulação do programa Terra da Gente, lançado recentemente, Teixeira conseguiu viabilizar a troca na superintendência do Incra em Alagoas. A mudança ocorre em meio a uma disputa entre Arthur Lira e o ministro Alexandre Padilha, que trocaram críticas publicamente. Lira chegou a chamar Padilha de incompetente e afirmou que o ministro é seu desafeto pessoal. Em resposta, Padilha afirmou que não entraria em confronto com o opositor. A troca no Incra em Alagoas é mais um capítulo dessa disputa política entre as autoridades envolvidas.

Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

Mercado financeiro projeta queda na inflação e otimismo na economia brasileira



PF diz que mortos encontrados em barco à deriva no Pará são de origem africana



*Reportagem produzida com auxílio de IA