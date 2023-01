Governo Federal discute nesta terça-feira ações contra ataques ao sistema elétrico

Nesta segunda-feira, ministro de Minas e Energia já se encontrou com o diretor da Polícia Federal para tratar do atos de vandalismo contra a torres de transmissão que aconteceram recentemente

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Ao menos três torres de energia foram derrubadas pelo Brasil nos últimos dias



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai se reunir nesta terça-feira, 17, com representantes das empresas do setor elétrico para alinhar medidas junto ao sistema interligado nacional de energia elétrica. Nesta segunda, 16, houve um encontro com o diretor da Polícia Federal para tratar dos ataques a torres de transmissão de energia elétrica, como os que aconteceram recentemente em alguns Estados brasileiros. A reunião foi uma iniciativa de Silveira e também contou com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino. Foram discutidas ações que podem ser tomadas de forma integrada entre os agentes de segurança estadual e federal, como por exemplo o reforço do patrulhamento em áreas estratégicas e o reforço do monitoramento das linhas de transmissão com o uso de novas tecnologias, como câmeras e drones.

Desde o dia 8 de janeiro, quando foram registrados os primeiros ataques contra torres de transmissão na esteira das invasões e depredações aos prédios da Praça dos Três Poderes, o Ministério de Minas e Energia tem feito uma série de ações para combater e monitorar atos de vandalismo ao redor do país. Inclusive, foi criado um grupo de trabalho conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Também foram encaminhados ofícios para os governos de São Paulo, Rondônia e Paraná, para que adotem medidas preventivas e investigativas.