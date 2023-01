Governo federal investiga derrubada de três torres de energia pelo Brasil

Autoridades do segmento de energia e empresas do setor estão investigando supostos ataques a torres e linhas de transmissão que aconteceram nos últimos dias, após os episódios de vandalismo em Brasília no último domingo, 8. As ocorrências ocorreram em três pontos distintos. Um deles ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná. A torre pertencia a Furnas Centrais Elétricas. Um segundo caso foi registrado na região da Eletronorte. A terceira ocorrência foi no Linhão do Rio Madeira, ligada a um grupo privado. As investigações não descartam a possibilidade de a derrubada ter ocorrido por ataques vândalos. Apesar das ocorrências, não houve qualquer abalo ao sistema elétrico brasileiro. Ainda não há prazo para quando as empresas terão um parecer final sobre o que realmente aconteceu. Um gabinete de crise foi montado para apurar os casos envolvendo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Ministério de Minas e Energia e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Medidas emergenciais foram adotadas preventivamente, como a permissão de um intercâmbio maior de energia entre sistemas e subsistemas para garantir o abastecimento da população brasileira.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga