Governo Lula bate cabeça e ministros não se entendem sobre Reforma da Previdência

Enquanto Carlos Lupi (Previdência) promete criar comissão com representantes sindicais para debater o que chama de ‘antirreforma’, Rui Costa (Casa Civil) nega qualquer proposta de revisão

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Rui Costa completou reforçando que qualquer proposta, caso venha a existir, deverá passar pela Casa Civil



O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu a informação de que o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeje uma nova Reforma da Previdência. Em fala a jornalistas nesta quarta-feira, 4, após posse do vice-presidente Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Costa descartou a proposta. “Não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para revisão de reforma, seja previdenciária ou outra. Neste momento não tem nada sendo elaborado”, disse o ministro. Ele completou reforçando que qualquer proposta, caso venha a existir, deve passar pela Casa Civil e “é evidente que quem teve 60 milhões de votos é quem decide”. “Qualquer proposta só será encaminhada depois da aprovação do presidente da República. Ele acabou de me dizer e disse que eu poderia explicitar que qualquer proposta passará necessariamente pela Casa Civil antes da sua análise “, completou o ministro. A afirmação de Costa representa o primeiro “bate cabeça” entre membros do novo governo. Isso porque a fala acontece um dia depois de Carlos Lupi, agora ministro da Previdência, negar a existência de um déficit previdenciário e sinalizar que poderia rediscutir o tema, chamando o texto aprovado em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, de “antirreforma” e prometendo criar uma comissão com representantes de sindicatos patronais, dos aposentados, do governo, centrais sindicais para debater o assunto. “Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma. Nós queremos que toda arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço da Previdência porque não é favor nenhum”, disse Lupi nesta terça-feira, ao assumir o cargo.