Governo Lula determina 38 exonerações e cinco dispensas na Funai

A Casa Civil da Presidência da República fez diversas mudanças na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Em publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (24/1), há 38 exonerações, cinco dispensas e uma nomeação.

A movimentação de servidores é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Veja:

“Desbolsonarização”Com as mudanças na Funai, o ministro Rui Costa segue a com as trocas de assessores comissionados da administração federal, movimento que ficou conhecido como “desbolsonarização”. Segundo ele, isso vai ocorrer em todos os ministérios, independentemente de serem quadros militares ou civis.

“Vocês têm acompanhado, desde que assumimos, um número grande de troca de pessoas, e assim seguirá. E vocês vão ver essas trocas mais intensas a partir do dia 23, quando eu diria que roda a chave no sistema para que os novos ministérios passem a existir nos sistemas eletrônicos, digitais do governo”, afirmou Rui Costa, após reunião no Ministério da Defesa.