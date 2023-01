Governo Lula realiza demissão em massa e exonera mais de mil servidores federais

No primeiro dia útil do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a gestão petista promoveu uma demissão em massa e 1.204 servidores federais foram demitidos nesta segunda-feira. Os dispensados exerciam funções de confiança do antigo governo, comandado por Jair Bolsonaro (PL). Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a expectativa é de que outras exonerações ocorram nos próximos dias sem a perspectiva de que a máquina pública seja paralisada. Secretários da pasta afirmaram que as demissões foram concentradas nos cargos mais altos da Esplanada dos Ministérios e da Presidência. Durante o período de transição de governo, Rui Costa negou que o propósito dos desligamentos sejam de uma ‘desbolsonarização’ do governo federal, num corte ideológico. Em 2019, a pasta da Casa Civil, então comandada por Onyx Lorenzoni, prometeu ‘despetizar’ a gestão pública. Na ocasião, centenas de funcionários foram desligados e tiveram que ser revertidas por alguns dias em decorrência de problemas na condução da gestão pública.

*Com informações do Estadão Conteúdo