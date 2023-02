Governo Lula resgata Marca Brasil e acaba com “Brazil” de Bolsonaro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou a Marca Brasil, usada para promover a imagem do país no exterior. A gestão Jair Bolsonaro (PL) havia adotado a palavra “Brazil” com “z”, junto ao slogan: ‘Visit and love us’ (Brasil: visite e nos ame).

A mudança da marca foi anunciada pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e comemorada pelo chefe do Executivo federal, que compartilhou um meme pelas redes sociais.

O retorno da Marca Brasil é a valorização do nosso turismo nacional. Parabéns, @EmbraturBrasil. Vamos resgatar a imagem do Brasil no mundo. #BrasilComS https://t.co/KmHyaWMzsv

— Lula (@LulaOficial) February 14, 2023

Somos o BRASIL COM S de Sensacional. #BrasilComS pic.twitter.com/nljm5f7kbF

— Embratur (@EmbraturBrasil) February 14, 2023

Em 2019, o design e o slogan da gestão bolsonarista foram alvo de críticas, tanto por usar a grafia em inglês do nome do país, quanto por uma possível interpretação sexual do “love us” (nos ame).

A polêmica foi incentivada porque, dias antes, o então presidente Jair Bolsonaro havia dado declarações que também suscitaram incentivo ao turismo sexual. “Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade”, disse na época.

Reposicionamento de imagemVai ocorrer nesta terça-feira (14/02), em Brasília, uma cerimônia de relançamento da marca com os presidentes da Embratur, Marcelo Freixo, e Jorge Viana, da ApexBrasil, além de ministros de Estado, embaixadores e agentes do trade turístico.

“A medida é um marco temporal para o início de uma reconstrução da Embratur e nova estratégia de reposicionamento da imagem do país, focada na sustentabilidade ambiental, diversidade, diálogo e transparência”, dizem, em nota.

O lançamento também prevê a projeção da marca no monumento ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, às 19h30, e na Fonte Luminosa da Torre de TV de Brasília.