Governo oficializa acordo de reajuste salarial para Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) oficializou o acordo para reajuste salarial de seis carreiras da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O aumento, que chega a 27% para algumas classes, será realizado de forma escalonada ao longo dos próximos três anos, nos meses de agosto de 2024, maio de 2025 e maio de 2026. As carreiras contempladas pelo acordo são: delegado da PF, perito criminal federal, agente da PF, escrivão da PF, papiloscopista da PF e policial rodoviário federal. Para cada uma dessas carreiras foram formalizados três acordos, devido às mudanças específicas para cada uma delas.

Os valores acordados para os delegados e peritos variam de acordo com a classe, sendo R$ 27.831,70 (terceira classe), R$ 30.869,46 (segunda classe), R$ 35.377,35 (primeira classe) e R$ 41.350 (classe especial). Já para os escrivães, agentes papiloscopistas, os valores são de R$ 13.900,54 (terceira classe) e R$ 20.940,36 (classe especial). Os policiais rodoviários federais em início de carreira vão ganhar R$ 11.114,60, enquanto aqueles que estão no topo receberão R$ 18.583,31. Os protestos por melhores salários já vinham ocorrendo desde o governo anterior. As entidades representativas das carreiras ameaçavam realizar greves para pressionar por reajustes salariais. Em outubro, foram realizadas mobilizações cobrando a reestruturação salarial das carreiras ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A negociação com os policiais penais ainda está em andamento. Já os servidores administrativos não foram contemplados.