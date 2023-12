Lula falou sobre brasileiro sequestrado com Qatar, diz Jaques Wagner

Presidente se reuniu nesta 2ª feira (11.dez) com irmã e filha de Michel Nisenbaum, refém do Hamas desde outubro

Jaques Wagner disse que Mery (à esq.) e Hen (à dir.) puderam ver que o presidente está “inteirado no assunto” e expressar seus sentimentos e angústias; na imagem, a irmã e a filha de Michel Nisenbaum: Mery Shohat e Hen Mahlouf Nisenbaum Gabriela Boechat/Poder360 – 11.dez.2023

Gabriela Boechat 11.dez.2023 (segunda-feira) – 18h04



O líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (BA), disse nesta 2ª feira (11.dez.2023) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou pessoalmente com líderes estrangeiros que têm acesso ao grupo extremista Hamas –como o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Thani– e citou o brasileiro sequestrado, Michel Nisenbaum. De acordo com o senador, o nome foi anotado por interlocutores que participavam das reuniões.

Os encontros se deram durante viagem de Lula em novembro, quando ele passou pela Arábia Saudita, pelo Qatar, pelos Emirados Árabes Unidos e pela Alemanha. Jaques deu as declarações a jornalistas depois de reunião em que Lula recebeu a irmã e filha de Michel Nisenbaum: Mery Shohat e Hen Mahlouf Nisenbaum.

Wagner disse que Mery e Hen puderam ver que o presidente está “inteirado no assunto” e expressar seus sentimentos e angústias. “A principal preocupação é que ele [Michel] depende de alguns medicamentos que elas não sabem se estão sendo oferecidos para ele ou outros reféns. Até agora a Cruz Vermelha não teve acesso aos reféns”, disse o senador.

O líder do Governo na Casa Alta disse ainda que não há nenhuma informação nova sobre Michel e que Lula continuará trabalhando da forma que ele pode, que seria conversando com pessoas que podem ter acesso ao Hamas.

Uma comitiva de parentes de sul-americanos sequestrados pelo grupo está na região desde a semana passada. As familiares de Michel passaram pela Argentina, onde encontraram o ex-presidente Alberto Fernández e o atual, Javier Milei. Também foram ao Uruguai, sendo recebidas pelo presidente Luis Lacalle Pou.

Não havia previsão de conversarem com Lula. Jaques Wagner, que é judeu, foi quem convenceu o presidente em reunião realizada na tarde desta 2ª (11.dez). O petista registrou o encontro em seu perfil no X (ex-Twitter).

Michel foi sequestrado na manhã de 7 de outubro, quando foi a um posto militar para encontrar familiares. Segundo relatos, um integrante do Hamas atendeu o telefone dele quando a família ligou. Seu carro foi encontrado queimado e o seu computador foi resgatado em Gaza.

Mery disse que não tem notícias dele desde esse dia. “Não sabemos sobre ele. A Cruz Vermelha não teve acesso aos sequestrados. Ele não está tomando os seus remédios“, disse.

Esta reportagem foi escrita pela estagiária de jornalismo Gabriela Boechat sob a supervisão da editora-assistente Isadora Albernaz