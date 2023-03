GP da Arábia Saudita de F1: veja horários e onde assistir

A Fórmula 1 disputa neste fim de semana a segunda corrida da temporada de 2023. Um ano após a etapa marcada por bombardeio a um depósito de petróleo da Aramco, a 12 km da pista, a maior categoria do automobilismo mundial está de volta a Jeddah para a terceira edição do Grande Prêmio da Arábia Saudita, neste domingo (19).

Uma das pistas mais rápidas e perigosas da F1, Jeddah deve trazer respostas às dúvidas deixadas pela primeira etapa do campeonato, no Sakhir. A segunda etapa da Fórmula 1 2023 será transmitida na TV e na internet por Band, Bandsports e F1TV.

Os treinos livres são de exclusividade do Bandsports, e a classificação para a corrida pode ser assistida tanto na Band quanto no Bandsports.

Confira os horários do GP da Arábia Saudita 2023*

Sexta-feira (17/3)

10h30 – Treino Livre 1 (Bandsports)

14h – Treino Livre 2 (Bandsports)

Sábado (18/3)

10h30 – Treino Livre 3 (Bandsports)

14h – Classificação (Band e Bandsports)

Domingo (19/3)

14h – Corrida (Band)

*Horários de Brasília

Campeonato de Pilotos

A primeira etapa da temporada deixou evidente a vantagem dos pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Perez. Com os problemas apresentados pela Ferrari de Charles Leclerc e as dificuldades enfrentadas pelos dois carros da Mercedes, a configuração do campeonato foi alterada pela súbita melhora da Aston Martin.

A equipe inglesa mostrou dominância com Fernando Alonso e conquistou o segundo pódio de sua história – um P3 do bicampeão espanhol.

Com 25 pontos, Verstappen lidera o campeonato. Em segundo lugar, Perez soma 18 e, fechando o pódio, Alonso tem 15. Apenas uma Ferrari pontuou até o momento: o carro 55 de Carlos Sainz, que soma 12 pontos e está na quarta posição.

Ambas as Mercedes decepcionaram no Bahrein. Hamilton somou 10 pontos e está na quinta posição, enquanto Russell está na sétima, com seis. Provando a melhora da Aston, Lance Stroll está em sexto lugar no campeonato, com oito pontos.

Fechando a zona de pontuação, Bottas, Gasly e Albon estão respectivamente em oitavo; nono e 10º lugar.

Campeonato de Construtores

Na tabela dos construtores, a liderança é da Red Bull, com 43 pontos. A Aston Martin soma 23 e, fechando o pódio, a Mercedes está com 16 pontos. A Ferrari é apenas a quarta equipe, com 12. A Alfa Romeo, a Alpine e a Williams fecham a lista das equipes que conquistaram pontos.

Com apenas uma etapa disputada, é cedo para definir favorito ao título. O que podemos afirmar é que a Red Bull apresenta um carro mais equilibrado e com vantagem sobre as demais equipes, tal qual na temporada passada. A Ferrari, apesar de muito rápida na pista, ainda enfrenta problemas de confiabilidade.

A grande surpresa, sem dúvida, ficou a cargo da Aston Martin. Com um modelo aerodinâmico bastante semelhante ao da RB18 e motores fornecidos pela Mercedes, a equipe inglesa está confiante neste início de temporada.

A grande decepção, por sua vez, é a Mercedes.

Novidades para o fim de semana

A Mercedes encara o GP da Arábia Saudita como mais uma oportunidade para atingir melhor desempenho, já que no Bahrein a equipe de Brackley ficou muito aquém do esperado. O chefe de equipe, Toto Wolff promete pequenas atualizações que visam a melhora da performance do carro.

Para este fim de semana, a Ferrari também traz atualizações. Com a quebra do carro de Charles Leclerc, após problemas elétricos, o piloto #16 será punido com ao menos 10 posições no grid após a equipe confirmar a segunda troca do controle eletrônico da unidade de força do carro – as equipes da F1 podem utilizar apenas dois controles eletrônicos na temporada sem tomar punição, esse já é o terceiro de Leclerc.

O circuito também sofreu modificações. São sete mudanças para melhorar a visibilidade dos pilotos nas curvas cegas e evitar que eles ganhem vantagem ao sair da pista.

Circuito de Jeddah

Distância : 6.174m

: 6.174m Número de voltas: 50

50 Recorde em corrida: 1min30s734 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

1min30s734 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021) DRS – Três zonas de DRS

Zona 1: detecção após a curva 17 e ativação entre as curvas 20 e 22

Zona 2: detecção na curva 22 e ativação entre as curvas 23 e 27

Zona 3: detecção após a curva 27 e ativação na reta principal

Pneus disponíveis: C2 (duro), C3 (médio) e C4 (macio)

Próximas etapas da F1