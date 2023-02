Mercedes volta ao preto em novo carro para a temporada de 2023 da Fórmula 1

Sonhando em voltar ao topo da Fórmula 1, a Mercedes apresentou nesta quarta-feira (15) seu novo carro para a temporada de 2023 da categoria.

O W14, que será pilotado por George Russell e o heptacampeão Lewis Hamilton, abandonou o tradicional prata e voltou a ficar predominantemente preto.

“Esteticamente parece ótimo! É ousado, agressivo e se destaca. Ver a evolução do carro e as mudanças que foram feitas é fascinante. Redesenhamos, otimizamos e inovamos muitas partes do monoposto e isso é impressionante. E adorei a nova pintura!”, disse Hamilton.

O tom prateado voltou a ser adotado pela equipe alemã na temporada passada, após a coloração preta ter sido destaque da Mercedes nos anos de 2020 e 2021 em função de uma campanha contra o racismo.

Ainda sob a direção de Toto Wolff, a Mercedes pretende retomar a boa fase após ter ficado atrás de Red Bull e Ferrari. Os alemães ganharam apenas uma corrida em 2022.

“Nossas esperanças e expectativas são sempre ser capazes de lutar pelo título. No entanto, nossos concorrentes foram muito fortes no ano passado e estamos tentando alcançá-los”, afirmou o chefe de equipe da Mercedes.