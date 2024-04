Grave acidente deixa homem com perna amputada em Itamaraju

Profissionais de saúde atenderam a um chamado neste sábado (20) de abril, onde um homem de 37 anos que ocupava uma motocicleta, colidiu contra um animal solto na pista.

No local a equipe encontrou MAURÍCIO RAMOS DOS SANTOS, com um dos membros inferiores dilacerado devido ao forte impacto. Os procedimentos de resgate e primeiros atendimentos foram realizados ainda no local, onde o homem foi imobilizado e transferido para o hospital municipal de Itamaraju.

MAURÍCIO RAMOS DOS SANTOS foi submetido a procedimento cirúrgico e parte da perna foi amputada, devido a seu quadro de saúde necessita de transferência para um município com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Familiares e amigos de MAURÍCIO RAMOS DOS SANTOS, iniciaram uma campanha nas redes sociais com objetivo de conquistar uma vaga e recursos para o tratamento da vítima desse acidente trágico.

Quem puder ajudar, poderá contribuir doando qualquer valor através da chave Pix: 4414679559.