Grávida de sete meses, Claudia Raia publica foto nua

Grávida de sete meses, Claudia Raia começou 2023 compartilhando um clique lindo do barrigão. Atriz, que está à espera do terceiro filho, publicou a foto no Instagram.

“Olhando pro futuro, desnuda de tudo!”, escreveu a atriz.

Nos comentários, amigos e fãs elogiaram Claudia: “Maravilhosa”, escreveu Mariana Ximenes; “Arte”, comentou Stephanie Ribeiro, que apresenta o programa Decora, no GNT, ao lado da atriz.

A artista, de 56 anos, já é mãe de Enzo Celulari, 25, e Sophia Raia, 19, frutos do casamento com o também ator Edson Celulari; Luca é o primeiro filho dela da união com Jarbas Homem de Mello.