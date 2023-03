Novo vídeo mostra que barraco entre Nikolas e Ana Paula continuou em voo

O desentendimento entre Ana Paula Renault e Nikolas Ferreira foi muito além do primeiro vídeo divulgado por ela no Instagram. Novas imagens, feitas por uma terceira pessoa, mostra que os dois seguiram com o bate-boca iniciado após a ex-BBB se dar conta de que o passageiro na poltrona ao seu lado era o deputado. A confusão começou após Ana citar as críticas do político às mulheres trans no Dia Internacional da Mulher, no plenário da Câmara dos Deputados.

“Eu defendi as mulheres porque os homens estão tomando o lugar das mulheres. Eu acredito que tem que ser justo, uma competição feminina tem que ter só mulher”, diz Nikolas. “Elas são mulheres trans, você tem que respeitar. Desrespeito é crime”, argumenta Ana.

ana-paula-renault-nikolas-ferreira

Deputado Nikolas Ferreiras e ex-BBB e Ana Paula Renault

Prints de vídeos de Nikolas Ferreiras e Ana Paula Renault Reprodução

nikolas ferreira vídeo transfobia

Redes sociais/Reprodução

ana-paula-renout-e-nikolas-ferreira

Nikolas Ferreira

Deputado Nikolas Ferreira é alvo de queixa-crime apresentada por Lindbergh FariasReprodução/TV Câmara

Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas FerreiraReprodução

“Você concorda com um homem competir em um esporte feminino? Você concorda com isso? Um homem de dois metros de altura entrar dentro de um banheiro de uma menina? Presta atenção” segue o deputado. “Você estava no plenário, eu pago o seu salário e você colocou uma peruca ridícula”, pontua a ex-BBB.

“Você paga meu salário? Você votou em mim? Quem votou em mim pode cobrar”, argumenta ele. “Você foi criminoso”, aponta Ana.

