Grazi Massafera é flagrada na “sofrência” em show: veja o vídeo

Mais uma vez, Grazi Massafera mostrou que é gente como a gente e foi flagrada na maior sofrência durante um show da dupla Jorge e Mateus, no início do mês, em Balneário Camboriú, onde Grazi esteve para vistar a família e passar as festas de fim de ano.

Nas imagens, que foram compartilhadas pela dupla sertaneja, e rapidamente viralizaram na web, Grazi aparece bastante empolgada, cantando toda a letra de 5 Regras, um dos sucessos de Jorge e Mateus. “Que show incrível !!!!! Amei muitoooooo”, escreveu Grazi, nos comentários do vídeo publicado pelos artistas.

Grazi Massafera interpretou Débora na novela Travessia

Internautas também comentaram o vídeo, com elogios ao gosto musical e à beleza da atriz. “Grazi Massafera deveria ser elogio. ‘Você está tão Grazi Massafera hoje’, escreveu um usuário do Instagram. “Essa mulher é surreal, além de ser linda fora da curva é super simpática o que a leva pra outro nível”, concordou outro.