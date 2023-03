Grêmio vence a primeira no Brasileiro Feminino

O Grêmio alcançou a sua primeira vitória na atual edição da Série A1 do Brasileiro Feminino. Jogando no Estádio Aírton Ferreira, em Eldorado do Sul, a Gurias Gremistas bateram o Atlético-MG por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (6).

Com gols de Caty e Raquel, vitória do Grêmio! Três importantes pontos em casa para as @GuriasGremistas! pic.twitter.com/cImNCeS6hn — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 7, 2023

Com este triunfo na partida que fechou a 2ª rodada da competição, o Grêmio alcançou a 7ª posição, com quatro pontos. Já as Vingadoras permanecem na 13ª posição, sem pontuar ainda.

Jogando em casa, as Gurias Gremistas conseguiram abrir o placar ainda na etapa inicial. Aos 32 minutos Caty cobrou pênalti com muita categoria. Mas aos 27 do segundo tempo, o Atlético-MG conseguiu igualar, também em penalidade máxima, com Soraya.

Porém, a noite era mesmo do Grêmio, que garantiu o triunfo final aos 39 minutos com um belo gol. Dani Ortolan tocou para Raquel, que, de direita, levantou a bola e depois, com a mesma perna, acertou chute no ângulo.

Na próxima rodada da competição o Atlético-MG mede forças com o Athletico-PR no domingo (12). Um dia depois o Grêmio visita o Corinthians.