Gretchen comemora primeiro réveillon no Rio de Janeiro

2023 começou já com muitas novidades para Gretchen. A eterna Rainha do Rebolado, com seu figurino branco, cheio de recortes e decotes, entrou o novo ano pedindo muita paz. Mas na contramão de seu pedido, incendiou a festa Bouah, maior evento LGBTQIAP+ do ano novo Carioca, com sua nova versão eletrônica de “Conga, Conga, Conga”.

A curiosidade é que, apesar de ser carioca, essa foi a primeira vez da cantora no réveillon carioca. “Eu nasci no Rio de Janeiro, mas nunca tinha vivido o famoso ano novo carioca aqui no Rio de Janeiro”, refletiu Gretchen. “É tão comentado no mundo inteiro, e eu mesmo sendo carioca, não conhecia. E olha que delícia poder entrar o ano numa festa tão super legal como essa”, completou.

A cantora dividiu o palco com a Blogueirinha, que no comparativo com o início da carreira de Anitta, a acredita estar bem melhor. “Eu acho que comecei bem melhor que a Anitta quando ela fez o show em Copacabana. Até antes, quando ela fez no Piscinão de Ramos”, avaliou a artista acrescentando que agora tem uma carreira internacional.