Grupo de Junior Marabá define Franklin Willer como pré-candidato a vice-prefeito de Luís Eduardo Magalhães

Franklin Willer e o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá 04 de abril de 2024 | 17:15

Nesta quinta-feira (4), foi publicada no Diário Oficial a exoneração do secretário Municipal de Infraestrutura de Luís Eduardo Magalhães, Franklin Willer. O fato surpreendeu algumas pessoas, pois ele é um dos gestores mais ativos e próximo ao prefeito Junior Marabá.

Seu desligamento da pasta foi anunciado durante um almoço que aconteceu na secretaria e contou com as presenças de vários servidores. Durante o evento, o prefeito Junior Marabá explicou o real motivo do afastamento do secretário. “Eu quero aproveitar a presença de todos aqui hoje, inclusive da imprensa, para oficializar o nome de Franklin Willer como pré-candidato a vice-prefeito na minha chapa para as eleições deste ano”.

Aprovação

Franklin, que será candidato pelo União Brasil, é um nome leve que tem grande aceitação no meio político e aprovação popular. O maior exemplo disso foi a receptividade dos dez vereadores que compõem a base do atual prefeito. “Ele foi unanimidade na base do governo”, comentou Reinildo Neri, presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães.

Franklin também conta a aceitação do empresariado, formadores de opinião e imprensa do município. A notícia da pré-candidatura do ex-secretário também repercutiu de forma muito positiva nos bairros da cidade.

Trabalho reconhecido

Franklin foi o responsável por capitanear o maior projeto de urbanização do município de Luís Eduardo Magalhães, ao lado do prefeito Junior Marabá. “Franklin gosta da rua. Gosta de acompanhar obra e de estar próximo das pessoas que estão sendo beneficiadas pelas inúmeras realizações”, comentou Agnaldo Antunes, anunciado como sucessor de Franklin na Secretaria de Infraestrutura.

“A escolha do nome de Franklin aconteceu de forma natural. Ele é um parceiro de primeira hora e vem acompanhando de forma continuada todas as mudanças e crescimento que vem acontecendo em Luís Eduardo. As secretarias com maior capilaridade social passam pela infraestrutura”, comentou o prefeito Junior Marabá.

