Grupo Parlamentar Brasil-Israel e oposição criticam declaração de Lula

O Grupo Parlamentar Brasil-Israel e a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram, neste domingo (18/2), a declaração do petista contra os ataques israelenses à Faixa de Gaza.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando o Hitler resolveu matar os judeus”, afirmou Lula, em entrevista coletiva na Etiópia.

Lula foi questionado sobre o corte de financiamento de países ocidentais à agência da Organização das Nações Unidas (ONU) que presta auxílio aos refugiados palestinos, a UNRWA.

“Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar a contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente?”, questionou o petista.

Gaza Comes Under Sustained Bombardment By Israel After Hamas Attacks

Em 7 de outubro, o grupo Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel a partir de Gaza, por terra, mar e ar, matando mais de 1.300 pessoas e ferindo cerca de 2.800 Ahmad Hasaballah/Getty Images

ataque de Israel na faixa de gaza

Bombardeio na região de Gaza Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

criança escombros Gaza

Na cidade de Deir al Balah, criança anda entre os escombros de prédios destruídos por bombardeios de Israel Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Operação de Israel em território da Faixa de Gaza

Operação de Israel em território da Faixa de Gaza

O Hospital Al-Shifa é o maior da Faixa de Gaza

O Hospital Al-Shifa é o maior da Faixa de Gaza Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images

O Grupo Parlamentar Brasil-Israel chamou de “tendenciosas e desonestas” as declarações do presidente Lula. “Declarações inconsequentes como esta, e outras nos últimos dias, mostram o desconhecimento histórico e a falta de equilíbrio para presidir o nosso país, reconhecido historicamente como uma nação negociadora da paz”, destacou o grupo.

A nota do Grupo Parlamentar Brasil-Israel é assinada pelo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), usou a rede social X, antigo Twitter, para condenar as declarações de Lula. “Causa extrema indignação a desastrosa fala do presidente Lula, ao comparar o conflito na Faixa de Gaza ao Holocausto nazista. Trata-se de um desrespeito absoluto ao povo de Israel e mostra o quanto Lula está desconectado com a realidade do país e do mundo”, escreveu o político.

“Relativizar o Holocausto, onde judeus eram incinerados ou mortos em câmaras de gás, é querer reescrever um dos capítulos mais terríveis da história mundial”, completou Caiado.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) chamou de “vergonhoso” a comparação realizada entre os ataques de Israel à morte de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

“Presidente Lula, comparar o holocausto à reação militar de Israel aos ataques terroristas que sofreu é vergonhoso. O holocausto é incomparável e não pode ser naturalizado nunca. Em nome dos brasileiros, pedimos desculpas ao mundo e a todos os judeus”, destacou o presidente do Progressistas.