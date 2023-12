Grupo simulava roubos para entrar na cadeia com celulares no estômago

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal, deflagrou a operação Cavalo de Tróia, na noite dessa segunda-feira (25/12), para prender um jovem de 24 anos suspeito de chefiar um grupo que simulava assaltos.

O objetivo dos roubos falsos era fazer com que pessoas fossem presas de propósito para entrar na Casa de Prisão Provisória de Formosa (CPP) com drogas e celulares no estômago. A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o alvo em uma casa no Bairro Jardim Califórnia, no município goiano.

Assista:

O grupo cooptava integrantes que ingerissem drogas e celulares, segundo as investigações; depois, simulavam assaltos falsos. Algumas mulheres que faziam parte da quadrilha se passavam por vítimas e entregavam aparelhos telefônicos aos suspeitos.

Posteriormente, elas acionavam a polícia e diziam terem sido alvo de um roubo. O receptor dos celulares ficava em um local próximo, para facilitar a abordagem da polícia, e acabava preso.

Em agosto de 2023, um homem foi preso com cerca de 50 porções de drogas no estômago, bem como vários celulares e carregadores. A quantidade de objetos ingeridos chegou a 100. Os itens seriam expelidos dentro da unidade prisional e repassados a detentos.

Apontado como líder do grupo, o jovem de 24 anos alvo da operação foi levado para a Casa de Prisão Provisória de Formosa (GO) e deve responder pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.