Guacamole fácil: aprenda receita para petiscar na estreia do BBB24

1 de 1 guacamole com tortillas – Foto: FreepikChegou a hora de chorar, rir e se divertir com a nova edição do Big Brother Brasil. Para os fãs, a estreia do reality é um evento único, então, vale apostar em um petisco tão único e delicioso quanto esse momento. O guacamole é uma receita típica do México que se resume em um purê de abacate.

Muitas vezes, o guacamole é servido acompanhado de tortilhas como uma entrada, mas também pode ser encontrado em outras receitas da culinária mexicana, como burritos e tacos.

Veja o passo a passo:

Receita de guacamole fácil Ingredientes

4 avocados maduros

1 cebola picada

2 tomates sem sementes picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

Suco de 2 limões

Sal a gosto

Veja o modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.

