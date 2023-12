Após foto com namorado de Juliette, amiga reage a críticas: “Talarica”

Após os internautas detonarem Camilla Diniz por postar uma foto ao lado do namorado de Juliette, Kaique Cerveny, a amiga da ex-BBB se pronunciou nos stories da cantora.

Em meio a risadas, Juliette pergunta qual é a sensação de ser cancelada. “Acordei com uma enxurrada de ligações dos meus amigos preocupados (…) agora os realities vão bombar”, brincou Camilla em resposta.

A amiga ainda afirmou que agora que era “famosa” o nome de seu fã clube seria “Talaricos”, e que somente havia postado a foto para que seus contatinhos a valorizassem. “Eu ia desfilar com ele, mas agora tô com medo de me baterem”, disse.

Amiga de Juliette e Kaique Cerveny

Amiga posa com namorado de Juliette e web detona: “Limites, manas” Instagram/Reprodução

Juliette e o namorado, Kaique Cerveny

Entenda Neste domingo (17/12), Camilla Diniz amiga de Juliette causou alvoroço nas redes sociais ao postar uma foto abraçada com o namorado da cantora, Kaique Cerveny. Os internautas não aprovaram a intimidade dos dois e levaram o nome de Juliette para os assuntos mais comentados do Twitter.

Na imagem, ela escreveu “Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce”, mas os internautas não gostaram nada da brincadeira.

“Meu Deus, o namorado da Juliette com a amiga dela???????? Nem fod*ndo, limites manas”, disse uma. “A gente não pode fazer algo que mexa com a insegurança do outro. Se a Juliette não vê problema, tudo bem, mas eu duvido que qualquer outra pessoa não veria”, afirmou outra.