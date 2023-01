Guarda Civil Municipal promove evento de música com dicas de segurança pessoal

Em Salvador, os Guardiões da Cidade também cantam e dançam. Especialmente para orientar, de maneira divertida, os moradores da capital baiana e turistas sobre como andar com mais segurança nas ruas. Foi o que fizeram os agentes da Guarda Civil Municipal (CGM), hoje (20), na varanda da Base Avançada do batalhão, próximo ao Farol da Barra.

A ação, batizada de Music And Security Show: Um canto para paz e a segurança, faz parte da Operação de Verão iniciada pela CGM, este mês, época em que o fluxo de pessoas nas ruas aumenta e mais festas são realizadas. Assim, nada mais justo do que usar a banda Guardiões da Cidade – formada pelos próprios agentes – para levar informação de maneira leve e divertida para esse público.

“A partir de apresentações em inaugurações como o Parque dos Ventos, na Boca do Rio, vimos que os shows atraiam muito as pessoas. E como temos esse sangue baiano, que gosta de celebrar, decidimos aproveitar a banda para atrair mais gente e, assim, tentar passar dicas de como elas podem se sentir mais seguras andando nas ruas de Salvador”, revela o guarda municipal e vocalista da banda Guardiões da Cidade, Ubirajara Azevedo.

Girlane, Viviane, Julia e Vivian estão finalizando o passei pela Barra quando viram a banda da GCM (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

E foi assim que um grupo de amigas e familiares, quando percebeu, já estava em frente a Base Avançada da CGM cantando a música Dona de Mim, de Iza, ao invés de continuar caminhando para casa. Para a secretária executiva, Girlane Santos, de 32 anos, não foi apenas a música que as atraiu, o fato de serem guardas municipais comandando os instrumentos e o vocal, também.

“Eu nunca tinha visto eles cantarem, fiquei surpresa. Uma surpresa boa, tanto que já estávamos indo para casa, mas foi impossível não parar”, contou Girlane, que estava acompanhada da amiga Viviane dos Santos, 36 anos, das duas filhas dela, Julia Campos, 16 e Selina Emanuelly, de quatro meses, além da amiga da adolescente, Vivian Campos, 18. Todas de Salvador.

Já na aposentada e enfermeira voluntária, Nilza Maria Lima, de 65 anos, a música tocou mais fundo, pois ela não resistiu e teve que dançar. Ao som do saxofone, ela balançava de uma lado para o outro, de olhos fechados. “Eu gosto muito de música, então, quando ouvi, decidi vir atrás para saber de onde estava vindo. Que bom que passei por esse lado hoje. É bacana a gente cantar, dançar e se informar”, disse a moradora do bairro da Graça.

Além de muita música com ritmos do MPB ao clássico, o público de dezenas de pessoas que se juntaram em frente ao palco montado na varanda da Base Avançada da CGM, também conferiu a exibição de vídeos em um telão, com dicas de segurança pessoal. Iniciativa que, segundo o Inspetor Geral da Guarda Municipal, Marcelo Silva, além de prevenir, mostra que segurança também é cultura.

“É isso que devemos fazer, uma cultura de segurança. Nós como guardas municipais temos a missão de garantir que nenhum problema aconteça, e isso também passa pela população, cuidando de detalhes que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia, mas que podem ajudar a ofertar menos possibilidades de os meliantes cometerem pequenos delitos, principalmente como furtos do tipo lançar [em que o ladrão puxa a corrente do pescoço da vítima, por exemplo] “, afirma o inspetor.

Entre as dicas de prevenção apresentadas ao público, o Inspetor Geral da GCM destaca a importância de evitar circular à noite por lugares pouco movimentados, para evitar a formação de um cenário atrativo para os infratores. Uma alternativa é buscar locais mais cheios e, ainda assim, evitar levar muitos pertences na bolsa ou na carteira. Por último, optar por adornos (brincos, colares, anéis etc) mais simples.

Além da atividade na Barra, a iniciativa também deve ser realizada em outros pontos de grande fluxo de pessoas como o Pelourinho, Elevador Lacerda e Terminal Náutico. Música, entretenimento, segurança e proteção estarão garantidos.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela