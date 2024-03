Gui Araújo se pronuncia sobre affair com Gabriel Fop: “Em comum”

Nesta quarta-feira (12/3), Gui Araújo se pronunciou sobre rumores de affair com o ex-BBB Gabriel Fop. Depois da coluna Fábia Oliveira contar que dois ex-participantes de realities, que ficaram com a mesma cantora, estavam tendo um romance discreto, o influenciador decidiu falar sobre o assunto após ser apontado por internautas.

“O Gabriel é meu brother, pô! Devido a alguns trabalhos e viagens que tivemos em comum, aproximamos mais nesses tempos. Mas não sou bi [bissexual], nem teria problemas em falar, caso fosse essa minha orientação”, declarou para Adriel Marques, da Contigo!. Ele e Fop já se relacionaram com Anitta e, por conta disso, os nomes deles surgiram na web.

E completou: “Logo após meu último término [de namoro], acabamos aproximando mais a amizade. Além do fato de estarem surgindo mais oportunidades de trabalho e eventos para fazermos juntos. Fop não é de São Paulo, está morando aqui há pouco tempo, já eu sempre morei aqui, né? Então, estou ajudando ele no que é preciso. Meu filhote, praticamente [risos]”.

Além disso, uma publicação no Instagram de Gabriel, em parceria com Gui, também levantou a suspeita de um relacionamento, já que na legenda o modelo lembrava que “homem também tem sentimento”, com uma música de Oruam e Mainstreet, onde um trecho da letra fala “para de mentir olhando na minha cara e deixa de ser boba, que eu já sei de tudo”. Araújo ainda colocou lenha na fogueira comentando: “Que nem o Belo essa dupla. Quem não gosta, está maluco”.

A última relação séria de Gui Araújo foi com Karoline Lima que, atualmente, namora com o jogador do Flamengo, Leo Pereira. Eles terminaram em maio do ano passado, depois de 3 meses juntos. Desde então, o rapaz não assumiu nenhuma outra mocinha publicamente.

Veja a publicação de Gabriel Fop na íntegra: