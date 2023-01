Guia das férias: confira dicas de passeios em Salvador antes da volta às aulas

A família de João Pedro da Hora, de 14 anos, sempre foi de passear por Salvador, visitando pontos turísticos e novos espaços, mas a pandemia mudou esse hábito. Agora, tirar o adolescente do quarto exige um pouco mais de esforço. “Eu gosto de sair, viver novas experiências, mas prefiro ficar em casa passando meu tempo”, entrega. “O maior desafio é afastá-lo das telas. Com o fone de ouvido, então, desconecta ainda mais do mundo”, brinca a mãe, Daniele Santana, 46.

Mas, sejamos justos: recentemente, João Pedro se conectou tanto com a cidade que hoje a vê com outros olhos. Olhos de encantamento. O estudante participou do Passeio na História, projeto que apresenta locais importantes da capital baiana, sob uma perspectiva diferente. “Não é um projeto de turismo, mas uma aula de campo onde abordo a memória, história, identidade cultural e sentimento de pertencimento, além de conceitos de urbanismo e arquitetura”, explica Louti Bahia, especialista em Planejamento Urbano e Ambiental e idealizador do Passeio na História.

Nina Rosa Dourado Guimarães é do time que adora sair: “Eu acho legal conhecer lugares novos, entrar em contato com a natureza, ir a parques, museus e conhecer a história de Salvador”. E, pode parecer estranho para uma menina de 12 anos, mas o fato é que visitar museus é um dos seus programas preferidos. Principalmente se for o Museu de Arte Moderna (MAM). É que Nina tem a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992), mentora do MAM, como uma de suas referências.

Nina Dourado e a sua inspiração Lina Bo Bardi, no Museu de Arte Moderna da Bahia (Foto: Marina Silva/Correio)

Quando soube que o prédio seria um dos espaços visitados durante o projeto Arvorar nas Férias, a estudante vibrou: “Foi meu passeio preferido”. O projeto é parte do programa Arvorar Jovem, idealizado pela psicopedagoga Faezeh Shaikhzadeh e pelo psicólogo Eduardo Santos. “É uma oportunidade para os adolescentes se divertirem nas férias, conhecendo outros adolescentes, fazendo novas amizades e passeando na nossa própria cidade”, diz Eduardo.

Enquanto as aulas não começam, haja criatividade para preencher o tempo livre dessa turma. Para ajudar na missão, confira dicas de espaços legais para levar a turma e fugir do tradicional passeio pelo shopping.

CIDADE DA MÚSICA DA BAHIA

Berço de grandes artistas da MPB, samba-reggae, rock, pagode e axé, Salvador possui um espaço valioso para divulgação e memória da nossa diversidade musical: a Cidade da Música da Bahia. Localizado no lindo e histórico Casarão dos Azulejos Azuis, o museu moderno conta com amplo acervo, com exposições, maquete interativa, telas de projeção, estúdio para gravação, cabines de vídeos e mixagem e até karaokêteka, onde o visitante vira cantor.

Endereço: Praça Visconde de Cayru, 19, Comércio.

Horário: Terça a domingo, 10h às 18h

Preço: R$20 (inteira) R$10 (meia)

@cidadedamusicadabahia

ESTAÇÃO CIÊNCIA

Na Estação Ciência, museu interativo de Ciência e Tecnologia na Cidade Baixa, dá pra aprender, se divertir e interagir, através de experimentos ao ar livre e de um equipamento que reproduz estrelas e constelações. Localizado na Península de Itapagipe, o espaço faz parte do complexo de educação e esportes do Serviço Social da Indústria, SESI Bahia.

Endereço: Centro Cultural SESI Casa Branca, Av. Caminho de Areia, 1454, Caminho de Areia

Horário: Quarta a domingo, 10h às 17h

Preço: R$ 20 (inteira) R$ 10,00 (meia)

(71) 3254-9934

@sesicasabranca

PARQUE SÃO BARTOLOMEU

Falando no Parque São Bartolomeu, que tal um passeio mais radical? O Instituto Trilha das Flores oferece práticas esportivas como trilhas, rapel e tirolesa para todas as idades, em um dos espaços naturais mais bonitos de Salvador. O parque é aberto ao público, mas quem quiser se jogar nas atividades ecológicas precisa agendar através do (71) 98627-3532 e pagar uma tarifa de R$25. Pra ir de galera!

Endereço: Rua São Bartolomeu, no bairro de Pirajá

Horário: 24h (práticas religiosas) e das 8h às 16h (atendimento ao público)

@institutotrilhadasflores

A Viagem de Chihiro

CICLO MIYAZAKI – SALA DE ARTE

Se a ideia for um cineminha com os amigos, a dica é a mostra do Cine Cineasta, com obras do japonês Hayao Miyazaki, co-fundador do Studio Ghibli. Além de animações clássicas como O Meu Amigo Totoro, e A Viagem de Chihiro, serão exibidos o documentário Estúdio Ghibli – Reino de Sonhos e Loucura e o Concerto Ghibli do Budokan. As exibições se dividem entre o Cine Daten Paseo (Itaigara) e o Cinema do Museu (Corredor da Vitória). As versões são legendadas.

Programação completa, preços e horários: @cinematografo_ssa @saladearte_oficial

Jardins do Museu Carlos Costa Pinto Foto: Aníbal Gondim/Divulgação

MUSEU CARLOS COSTA PINTO

É composto por coleções de prataria, porcelana, cristal, joias, móveis e telas originárias de várias partes do mundo, datadas do século XVII ao início do XX. Pode parecer careta, mas não é. O casarão recebe diversas oficinas (inclusive de histórias em quadrinhos) e dá pra fazer piquenique no jardim. Até quarta-feira (18) é possível conferir a exposição Salvador em Postais: Barra, Graça e Vitória, com cartões postais originais dos primórdios do século XX até a década de 1970.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2490, Corredor da Vitória

Horário: Segunda a sexta (exceto terça), 14h30 às 18h00

Preço: R$20 (inteira) R$10 (meia)

@museucostapinto

PASSEIO NA HISTÓRIA

O Passeio na História dura quatro horas e percorre o Centro Histórico: Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Igreja da Ajuda, Misericórdia, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Largo e Igreja de São Francisco, Ordem Terceira de São Francisco, Pelourinho, Ladeira do Carmo, Largo do Carmo, até o Santo Antônio Além do Carmo.

É uma aula de campo que aborda memória, história, identidade cultural e sentimento de pertencimento, além de conceitos de urbanismo e arquitetura. Dá pra ir com a família toda.

(71) 98147-2923

@amoahistoriadesalvador

ARVORAR NAS FÉRIAS

A nova temporada começa segunda (16). Serão cinco tardes de atividades bem divertidas, com passeios pelo Forte Montserrat, Museu do Sorvete e Igreja do Bonfim, trilha no Parque São Bartolomeu, com direito a uma aula de arco e flecha, e piquenique com jogos no Parque da Cidade. Faixa etária de 11 a 16 anos. A ideia é conhecer outros adolescentes, fazer novas amizades e passear.

(71) 98552-0001

@arvorar_jovem

MUSEU GEOLÓGICO DA BAHIA

Possui um acervo de 20 mil peças incluindo rochas, minerais, pedras preciosas, fósseis e réplicas gigantes de animais pré-históricos, distribuídos em 15 salas temáticas. Para curiosos de todas as idades.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2195, Corredor da Vitória

Horário: Terça a sexta-feira, 13h às 18h. Finais de semana e feriados, 13h às 17h

Preço: Gratuito

(71) 3336-3498

@museugeologicodabahia

UTAU KARAOKÊ

Quem gosta de cantar com os amigos vai adorar esse espaço inspirado nos karaokês japoneses. São salas individuais, que comportam até 15 pessoas (cada sala) e quase dez mil músicas no catálogo. É bom fazer reserva. Menores de 14 anos precisam ir acompanhados de um responsável.

Endereço: Rua João Gomes, 43, Rio Vermelho

Horário: Terça, quarta e quinta, 16h às 23h; sexta, sábado e domingo, 14h às 2h

Preço: A partir de R$70 (a hora)

(71) 99725-5085

@utaukaraoke

ENTREVISTA

As atividades fora de casa são ótimas pedidas para tirar as crianças e os adolescentes da frente das telas durante as férias. Praia, parque, museu, cinema, visitas aos amigos… Ufa! Respira! Ter um tempinho para fazer nada e até mesmo curtir o tédio são necessários. É o que garante o psicólogo Alessandro Marimpietri, diretor do Desenvolver Psicologia e Educação: “Não precisamos inflar a agenda dos adolescentes de atividades, por mais divertidas que sejam. Devemos suportar também algum tédio e tempo sem programações prévias, pois isso faz parte da saúde no desenvolvimento humano”. Confira.

– Qual a importância de atividades para os adolescentes no período de férias?

Alessandro Marimpietri – As férias escolares são momentos que deveriam garantir ócio, interação, qualidade de vida para os estudantes. Infelizmente, muitas vezes, figuram como desafios aos pais seja porque há uma dificuldade em oferecer lazer de qualidade e segurança, seja porque as telas são desenhadas para emaranhar os jovens, seja porque o contato social exige diligência e combinados. Nesse sentido, a oferta de atividades que façam sentido nesse período faz toda a diferença para evitar uso excessivo de tecnologias digitais. Entretanto, tenhamos calma: não precisamos inflar a agenda dos adolescentes de atividades, por mais divertidas que sejam. Não precisamos nos transformar em malabaristas e podemos e devemos suportar também algum tédio e tempo sem programações prévias, pois isso faz parte da saúde no desenvolvimento humano.

– O que os pais ou responsáveis devem levar em consideração nessa programação?

AM – Fazer sentido para o jovem, preferencialmente ao ar livre e com pares. Diversidade, acesso à cultura e momentos em família são ótimas pedidas.

– Já pode sair sozinho com a turma nessa idade?

AM – Isso varia muito. Devemos levar em consideração o contexto de segurança, a desenvoltura do jovem na autonomia que isso implica e a idade do adolescente, pois, por exemplo, 13 anos é muito diferente de 17 anos.

– É importante também ter um lugarzinho na agenda para o ócio?

AM – Sim! Para o ócio, para o tédio, para o vazio, pois daí nascem vivências importantes, decisivas do ponto de vista psíquico.