Repórter da Globo desabafa após homem tentar beijá-la ao vivo; assista

A repórter Bianca Chaboudet fez um desabafo nas redes sociais após um homem tentar beijá-la enquanto ela estava ao vivo no RJ2 nesta segunda-feira (2/10). Ela é contratada da InterTV, afiliada do grupo da família Marinho.

Ao publicar o vídeo do momento, a jornalista falou sobre a situação de vulnerabilidade em que ficou e definiu o episódio como “uma sensação horrível”. Nas imagens é possível ver que Bianca se esquiva do beijo, empurra o homem e continua dando a notícia sobre a ação contra afogamentos em Maricá.

“Pois é, hoje passei pela primeira vez por esse tipo de situação. Estava em uma praça, comércio funcionando, ao vivo e uma pessoa aleatória passou e tentou me dar um beijo no rosto. ‘Ah, mas foi no rosto’. Só eu sei o quanto me desestabilizou pra continuar a notícia. Minhas pernas ficaram bambas”, começou dizendo.

Assista o vídeo aqui.

repórter Bianca Chaboudet 1

Repórter Bianca Chaboudet Reprodução/Instagram

repórter Bianca Chaboudet 2

Repórter Bianca Chaboudet Reprodução/Instagram

repórter Bianca Chaboudet 3

Repórter Bianca Chaboudet Reprodução/Instagram

repórter Bianca Chaboudet 4

Repórter Bianca Chaboudet Reprodução/Instagram

Bianca Chaboudet contou que o homem ainda falou outras coisas. “Ele ainda parou atrás do meu equipamento e falou mais algumas coisas que não consegui ouvir por ter continuado a notícia. Foi uma sensação horrível”, afirmou.

A repórter agradeceu o carinho dos colegas da emissora e disse ainda estar assustada com a situação que viveu. “Quero agradecer imensamente ao fotógrafo Julius Costas que saiu correndo de onde estava pra saber se eu estava bem. Aos amigos que estavam apresentando e coordenando o jornal, e que na mesma hora me mandaram mensagem. Aos amigos da InterTV como um todo e a todos que mandaram mensagens. Estou bem! Um pouco assustada ainda, mas bem”, pontuou.

Bianca finalizou com um recado ao público que invade as entradas ao vivo dos repórteres. “E aproveito a oportunidade pra dizer que todo tipo de invasão nas entradas ao vivo são muito ruins! Deixa o repórter numa situação de vulnerabilidade, perdido no conteúdo que quer passar pro pessoal que está assistindo”, encerrou.