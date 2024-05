Guig Ghetto, Parangolé e O Maestro garantiram a folia no segundo dia de Festa da Cidade

Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

A Festa da Cidade para a celebração dos 39 anos de emancipação política de Teixeira de Freitas continuou agitando os teixeirenses na sexta-feira (03), na Avenida das Nações.

O segundo dia de folia contou com Guig Ghetto, Parangolé, O Maestro e demais atrações tanto nos trios como no palco. “Está tudo organizado, com a galera da paz, estou curtindo bastante e correndo atrás dos trios”, disse Jeferson Neres, presente no evento.

Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, entre outras instituições de segurança, reforçaram a segurança em inúmeros pontos da festa. Barracas e camarotes foram alternativas para o entretenimento dos foliões. Para Hugo Faria, ambulante, “a festa é importante por ser um espaço a mais para vender nossos produtos aqui na cidade”.

O encerramento da Festa da Cidade ocorrerá neste sábado (04), tendo como atrações principais Psirico, La Fúria e O Poeta.

Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

