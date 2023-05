Guimê volta aos palcos após expulsão do BBB e separação com Lexa

Após semanas afastado dos palcos após a polêmica expulsão do BBB23 e a separação de Lexa, MC Guimê voltou aos palcos nessa sexta-feira (5/5). A primeira apresentação do cantor após o período conturbado foi em Fernandópolis, no interior de São Paulo.

O cantor agradeceu o carinho de fãs que levantaram as menções ao nome Guimê no Twitter antes da subida aos palcos: “Feliz pra caralho com meu retorno aos palcos. E olha o que os diamantes, meus fãs, fizeram assunto do momento”. Guimê também fez uma publicação no Instagram neste sábado (6/5) comemorando o retorno: “Obrigado a Deus e a vocês que somam com nós”.

Polêmicas no BBB e com LexaMC Guimê foi expulso do BBB23 ao lado de Antônio Cara de Sapato após ser responsável por importunação sexual com a participante do reality mexicano La Casa de Los Famosos, Dania Mendez, que visitava o Brasil. Um inquérito policial foi aberto e o MC e o lutador de MMA foram denunciados pelo Ministério Público.

O caso também causou uma crise no casamento do cantor com Lexa, que acabou chegando ao fim. Em meio a tudo isso, uma dívida de Guimê na compra de uma casa em Alphaville também voltou a atormentar a vida do cantor.