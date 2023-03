Gustavo se arrepende de formar casal no BBB: ‘Acho que não faria de novo’

Parece que rolou um arrependimento no BBB 23. Após ter saído da casa, Gustavo revelou que não faria casal novamente no programa. O fazendeiro viveu um romance com Key Alves desde a primeira semana de programa e chegou a fazer planos com ela para uma vida fora do confinamento.

“Não sei se eu faria casal. Aconteceu, foi do jeito que aconteceu. Mas, analisando de fora, hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo. Você acaba querendo jogar junto e a pessoa pensa de uma forma e você pensa de outra”, disse, durante participação no Mesacast do BBB Tá On.

Ele disse ainda que o apego da relação acaba dificultando o relacionamento com os outros confinados. “A gente acaba se apegando, porque você quer uma pessoa para confiar, desabafar. Então, assim, você acaba se apegando à ela e você não pode falar com todo mundo da casa o que você sente”, explicou.