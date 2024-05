Bolsonaro chega a hospital em SP para tratar erisipela e dor abdominal

São Paulo — O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada na noite desta segunda-feira (6/5) no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, para tratar um quadro de erisipela — uma infecção na pele causada por bactérias.

Bolsonaro estava internado em Manaus (AM) e seria transferido para um hospital em Brasília. Como antecipou o colunista Igor Gadelha, o ex-presidente decidiu mudar de plano após sentir um desconforto intestinal horas antes de embarcar na capital do Amazonas.

No hospital da capital paulista, ele ficará sob os cuidados do médico Antonio Macedo, responsável por todos os procedimentos cirúrgicos feitos por Bolsonaro desde a facada na campanha eleitoral de 2018, em Minas Gerais. Segundo o advogado e assessor Fabio Wajngarten, o ex-presidente será “submetido aos exames laboratoriais e de imagem” e “já está recebendo antibiótico terapia endovenosa”.

No último sábado (4/5), Bolsonaro deu entrada no Hospital Santa Júlia em Manaus com quadro de desidratação e erisipela na perna esquerda. Segundo o boletim médico, ele foi medicado e recebeu alta no mesmo dia, para cumprir agenda na cidade.

Na noite do mesmo dia, contudo, o ex-presidente precisou ser internado novamente e recebeu antibióticos. Segundo o boletim, não havia sinais de infecção em membros superiores e a evolução foi “satisfatória”. Bolsonaro já havia tratado uma erisipela em novembro de 2022, após a eleição presidencial.

Ainda de acordo com os médicos, Bolsonaro apresentou um “quadro de dor abdominal” na madrugada desta segunda-feira (6/4), “sem sinais de obstrução intestinal. Por isso, decidiu ficar internado em São Paulo.